Casertanews.it - Muore 14enne investita, dottoressa indagata per non aver provato a rianimarla

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Non avrebbe eseguito le operazioni di rianimazione per cercare di salvare la vita a unae per questo adesso il medico intervenuto subito dopo l'impatto è indagato, così come l'automobilista che ha travolto e ucciso la giovanissima Eleonora Chinello.La, A. M. L. di.