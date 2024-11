Sport.quotidiano.net - Morata, forte trauma cranico dopo uno scontro con Pavlovic. L’attaccante del Milan salta il Cagliari

o, 7 novembre 2024 – Paulo Fonseca dovrà rinunciare ad Alvaroper la trasferta di sabato a. Questa mattina in allenamento lo spagnolo "ha riportato in unodi gioco - avuto con- un". La società rossonera fa sapere che il calciatore "è stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo". Ora"sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi". Il probabile sostituto Al suo posto, ammesso che sia al meglio, dovrebbe giocare Tammy Abraham. Se l’inglese non dovesse farcela, l’allenatore portoghese potrebbe provare Noah Okafor o dare una chance a Luka Jovic, da poco rientrato dall’infortunio.