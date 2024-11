Ilgiorno.it - Monza, voragine in via Manzoni: circolazione stradale a rischio paralisi

– Unain via, in centro storico a. Si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre, in corrispondenza dell’incrocio con via Zucchi, all’altezza di un tombino. A segnalarla, un autista ed ex consigliere comunale, Salvatore Russo: “All’inizio usciva un rivolo d’acqua, ma dopo in giornata si è creata una piccolaman mano che l’acqua continuava a uscire”. L’autista ha allertato BrianzAcque, la società che si occupa anche della manutenzione della rete idrica. Il caso è stato già preso in carico e, dopo aver preso informazioni, i tecnici dovrebbero entrare in azione nella serata di oggi. “Quella strada è molto trafficata e piena di strettoie, intervenire durante il giorno provocherebbe unadella. Tanto di cappello a BrianzAcque, che si è immediatamente attivata a installare le protezioni e ha ascoltato i suggerimenti di chi percorre quella strada per lavoro tutti i giorni” conclude Russo.