Ilgiorno.it - Monza, i vigili di quartiere salvano una tartaruga d’acqua dal Villoresi in secca

– La pattuglia in bicicletta stavolta ha salvato unad' acqua. I ciclisti didella polizia locale di, nel pomeriggio di oggi giovedì 7 novembre, mentre percorrevano la ciclabile che da via San Lorenzo arriva a Sant'Albino, all’altezza del tratto deltra via della Lovera e via Salvadori, sul ciglio dell’Alzaia hanno notato unamolto sofferente. In questo periodo il canaleè infatti vuoto, privo d' acqua. Gli agenti disubito si sono attivati allora per il recupero della, ponendola in una scatola di cartone trovata vicino alla ciclabile e l'hanno trasportata in sicurezza nei borsoni in dotazione fino alla sede dell’Enpa di, dove il personale volontario provvedeva subito a rianimarla prendendosene cura.