Lapresse.it - Milano, sequestrato cantiere ‘Scalo House’: abusi edilizi su studentato e torri

La guardia di finanza dista sequestrando in questi minuti ildel maxi progettodi Greenstone Funds in via Lepontina 4 angolo via Valtellina 38, nei pressi di scalo Farini a, nel quartiere Isola. Il gip Mattia Fiorentini ha accolto la richiesta di sequestro dei pm Marina Petruzzella, Mauro Clerici e Paolo Filippini e l’aggiunto Tiziana Siciliano in una delle 14 inchieste peraperte dalla Procura disulle regole urbanistiche della città. Il, diviso in due lotti, su cui gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria stanno apponendo i sigilli prevede la “ristrutturazionea” dal precedente immobile a uso uffici per trasformarlo in alloggi per studenti convenzionato con l’università e la demolizione integrale e ricostruzione di due edifici di 1 e 2 piani per realizzare duedi 8 e 13 piani per 65 appartamenti anche di tipologia ‘deluxe’ con terrazzo con prezzi tra i 9-10mila euro al metro quadrato.