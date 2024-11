Milano | il gioielliere star dei social smaschera un ricettatore di Rolex

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“La morale della favola è che questo lavoro è molto complicato, molto difficile. Voi pensate che sia tutto rose e fiori. Non ti puoi permettere di abbassare la guardia, non ti puoi permettere leggerezze di nessun tipo”, così Lorenza Ruzza commenta la disavventura.Ilmilanese, seguitissimo sui, hato unche ha tentato di profittare della sua attività.Nella Bottega del tempo. Gioielli d’epoca vecchi e nuovi, in via Cesare Battisti, nel centro di, lunedì si è presentato un 59enne spagnolo che gli ha venduto unAnni 80 del valore di 2mila euro.Un affare che ilesibisce subito nel suo catalogo per metterlo in vendita.E’ così che il proprietario derubato del suo prezioso orologio scopre dov’è finito.Proprio così, il gioiello venduto a Ruzza era stato rubato a un italiano lo scorso mese.