Migranti Orban | Ribellarsi ai giudici

19.37 L'immigrazione "sta facendo crollare i pilastri del nostro sistema isituzionale. Tutti vogliono un cambiamento. C'è un ostacolo: il cosiddetto attivismo giudiziario". Così il premier ungherese, al termine del vertice della Comunità politica europea a Budapest. "Non credo che potremo fermare la migrazione se non ci ribelliamo alle decisioni giudiziarie e ai regolamenti attualmente in vigore", ha aggiunto.