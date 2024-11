Ilfattoquotidiano.it - Migranti arrivati su un peschereccio tunisino e trasbordati su un barchino di ferro: fermati tre presunti scafisti – Video

Tresono statidalla procura di Agrigento con l’accusa di aver procurato, in concorso tra di loro, l’ingresso illegale in Italia di 24 tunisini, fra cui 3 minori e una donna.I tre di origini tunisine – un 44enne ritenuto il comandante, un 35enne membro dell’equipaggio e un 25enne – avrebbero trasportato su une,in prossimità delle acque italiane, hanno trasbordato il gruppo su undial traino, che fino a quel momento era rimasto vuoto. Subito dopo il trasbordo, ilha invertito la rotta dirigendosi verso le coste tunisine.L’assetto aereo dell’agenzia europea Frontex, denominato “Eagle 1”, ha avvistato, in acque internazionali, iled ha ripreso quanto era avvenuto. Le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza, dopo l’allerta, hanno soccorso ie bloccato il