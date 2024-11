Universalmovies.it - Mickey 17 | Il film con Robert Pattinson cambia data

La Warner Bros ha scelto di rinviare di qualche mese l’uscita in sala delsci-fi condal titolo17.Inizialmente atteso per il 31 gennaio 2025, ildiretto da Bong Joon-ho ha ottenuto una nuovanel periodo pasquale, pertanto la nuova uscita sarà ora 18 aprile 2025. Lo studios negli ultimi anni ha ottenuto ottimi risultati al Box Office nel periodo pasquale, a tal proposito vanno ricordati i successi diquali Scontro tra Titani, Godzilla X Kong, Ready Player One, ma anche quel Batman v Superman che ad oggi detiene ancora il record con 181 milioni incassati.Il 18 aprile 2025 in precedenza era unaoccupata da Michael, l’atteso biopic incentrato sulla vita di Michael Jackson, ieri spostato al 3 ottobre 2025. A tal proposito, un portavoce di Warner Bros ha commentato (via Deadline) così il cambio didi17:Quando ladel 18 aprile è diventata disponibile, ci siamo mossi rapidamente per assicurarcela per Mikey 17.