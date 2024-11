Riminitoday.it - Michele de Pascale, tre tappe nel Riminese. L'ultima a Ecomondo: "Qui c'è l'eccellenza del nostro territorio"

Leggi l'articolo completo su Riminitoday.it

Giornata di impegni nelperde, candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centrosinistra. Nella prima parte della mattinata di oggi, 7 novembre, si è recato in visita a San Patrignano, a seguire alla comunità Papa Giovanni 23°, per poi concludere con.