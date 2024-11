Laverita.info - Mentre Wall street brinda, l’Ue suda freddo

La vittoria repubblicana fa balzare gli indici statunitensi. Impennata dei titoli di Truth, il social di Trump, e della Tesla di Musk. Tutt’altra aria in Europa: i dazi e il possibile ritorno dell’inflazione spaventano le Borse, che chiudono in rosso. Spread in lieve salita.