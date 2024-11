Lapresse.it - Meloni e l’influenza, la premier risponde a un sms in diretta: “Non ho diritti sindacali, sto male ma lavoro”

Come sta laGiorgiadopoche l’ha costretta a rinviare l’appuntamento con i sindacati a Palazzo Chigi per discutere della manovra? Se lo chiedono i conduttori di un ‘Un giorno da pecora’ Giorgio Lauro e Geppi Cucciari i quali, approfittando della presenza in trasmissione del presidente della Commissione finanze della Camera e deputato FdI, Marco Osnato, tentano di indagare sulle condizioni di salute della presidente del Consiglio. “Le scriviamo, vediamo se”, afferma quindi Osnato leggendo inil messaggino inviato alla leader del partito di via della Scrofa: “Sono stato costretto da quelli di ‘Un giorno da pecora’ a chiederti come stai”. Pochi minuti ed ecco arrivare la risposta di, sempre letta indal deputato: “in verità, ma non avendo particolarisono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio”.