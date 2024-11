Ilfattoquotidiano.it - Mbappè ancora escluso dalla lista dei convocati della Francia per le gare di Nations League: salta il match con l’Italia

Kylian Mbappé è nuovamente fuori dall’elenco deiper i prossimi impegnicontro Israele e Italia. Les Bleus giocheranno infatti il 14 e il 17 novembre nella prossima sosta delle Nazionali.In conferenza stampa, il CT Didier Deschamps Deschamps ha dichiarato che non c’è alcun tipo di problema e ha parlato con l’attaccante del Real Madrid: “Ho discusso con lui e ho preso questa decisione per questi incontri perché penso che sia meglio così, Non ho intenzione di discutere la mia scelta, ma posso dire due cose: la prima è che Kylian voleva venire, la seconda è che non si tratta di problematiche extrasportive che entrano in gioco poiché la presunzione di innocenza esiste e deve esistere”, riferendosi alle accuse di presunto stupro mosse dai media svedesi durante una vacanza del francese a Stoccolma.