Terzotemponapoli.com - Marchetti sul Napoli: “Raspadori è sul mercato, Simeone può restare”

Lucaa ForzaSempre in onda su Radio Marte ha rilevato alcune notizie di calcioriguardanti il. Questo quanto detto dal giornalista Sky:sunon ha molto spazio nel, è duttile e questo può essere un vantaggio come uno svantaggio. Può partire per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A? Ha un prezzo, ilnon l’ha pagato poco: a quanto lo vendi? Con che soluzione? E a chi? E’ stimato da Milan, Juventus e Atalanta perché è un bravissimo giocatore, ma bisogna capire bene quali siano le intenzioni del. Voi lo vendereste alla Juventus? Se poi lotta con te per i tuoi stessi obiettivi. C’è da valutare anche questo. Se il prezzo è giusto e a te serve meno, lo puoi vendere a chi lo chiede con grande insistenza, però bisogna pensare a tutto.