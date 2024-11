Cataniatoday.it - Mani sul collo alla madre e botte al padre e alla sorella: arrestato 23enne

Leggi l'articolo completo su Cataniatoday.it

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 23 anni originario di Acireale, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, arriva a seguito delle indagini.