Ilgiornaleditalia.it - Mancini illude la Roma, ma in Belgio arriva solo un pari

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

In Europa League i giallorossi si portano in vantaggio, ma Mac Allister sigla l'1-1 dell'Union Sg BRUXELLES () - Continua il mal da trasferta dellache, lontana dall'Olimpico, in questa stagione deve ancora vincere. Termina 1-1 la partita di Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise, valida