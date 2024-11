Liberoquotidiano.it - Manageritalia, Cammino minerario di Santa Barbara 2.0 vince Sulcis Challenge

Cagliari, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Da isolatoreligioso a vero protagonista del turismo sardo tra sentieri a picco sul mare, tratti di macchia mediterranea incontaminata, borghi antichi e suggestive miniere a luogo ideale in cui vivere autentiche esperienze a contatto diretto con la cultura e realtà del territorio sociale ed economico dell'iglesiente. E' 'Ildi2.0', il progetto vincitore di 'startup battle: manager, idee ed energie per lo sviluppo locale ed il rilancio dei territori', l'evento ideato e sviluppato daLazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e Camera di commercio di Cagliari-Oristano che si è concluso oggi con la presentazione di tutti i progetti in gara e la proclamazione del vincitore presso gli spazi della Camera di commercio in Largo Carlo Felice 72 a Cagliari.