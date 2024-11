Malattie rare | ok di Aifa al rimborso ravulizumab in miastenia gravis generalizzata

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di, inibitore del complemento C5 a lunga durata d'azione, come terapia aggiuntiva a quella standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da(gMG – generalised Myasthenia) e positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR). Lo annuncia in una nota .