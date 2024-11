Liberoquotidiano.it - Malattie rare: ok di Aifa al rimborso ravulizumab in miastenia gravis generalizzata

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di, inibitore del complemento C5 a lunga durata d'azione, come terapia aggiuntiva a quella standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da(gMG - generalised Myasthenia) e positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR). Lo annuncia in una nota AstraZeneca, insieme ad Alexion, AstraZenecaDisease. La decisione diper questa indicazione fa seguito all'approvazione da parte della Commissione europea di settembre 2022, basata sui risultati dello studio di fase III Champion-Mg, pubblicati online su 'Nejm Evidence'. Nello studio,ha dimostrato un beneficio clinico precoce e duraturo in grado di ridurre l'onere del trattamento con una somministrazione ogni 8 settimane.