Casertanews.it - Lutto nelle fiamme gialle, addio al maresciallo Renga

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

a Maddaloni. Si è spenta Mariadella guardia di finanza in servizio a Caserta. Il sottufficiale è stata costretta ad arrendersi ad un brutto male che non le ha lasciato scampo. I funerali sono previsti per oggi, giovedì 7 novembre, alle 15,30 alla Basilica Minore del.