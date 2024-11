Ilnapolista.it - Lukaku garantisce poche soluzioni, Conte si aspetta di più (Sky)

Il Napoli prepara la partita di domenica sera contro l’Inter. Uno scontro al vertice, Inzaghi per provare il sorpasso,per allungare in classifica. A Castel Volturno, il tecnico del Napoli, prova ad aggiustare alcune cose che non gli sono piaciute nella partita contro l’Atalanta persa 0-3. Contro l’Inter, partita speciale per allenatore e per l’attaccante titolare, Romelu. Il belga in questo momento non è nella migliore condizione, il suo allenatore però sidi più da lui. Le ultime sulle sue condizioni da Francesco Modugno, inviato Sky.Il belga in questo momento non dà molteLe parole di Modugno:«Lobotka monitorato. Il Napoli un po’ fatica ad esprimere il potenziale offensivo. Al rientro dopo un mese, di fatto è pronto ma sidi capire come, sollecitato, possa rispondere a carichi di lavoro più intensi.