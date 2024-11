Lorenzo Serafini | lo stilista del new romantic

Leggi l'articolo completo su .com

Life&People.it A poco più di un mese dal ritiro dalle passerelle di Alberta Ferretti, fondatrice dell’omonima casa di moda italiana,è il nuovo direttore creativo della maison. Loromagnolo era già nel gruppo Aeffe (Alberta Ferretti, Moschino, Philosophy e Pollini) dal 2014 e curava la linea Philosophy, che, dal 2025 sarà integrata all’interno del brand Ferretti, rientrando nella strategia aziendale. Ora per lui è il momento di scrivere un nuovo capitolo del marchio, la cui natura più autentica è affine al suo sentire. Leggerezza, femminilità, sensualità sono le parole che appartengono al vocabolario espressivo died è a sigillo di questa filosofia cheper anni ha immaginato la donna “Philosophy”, portandola in scena con garbo e maestria come sicuramente farà per affrontare la sua nuova sfida.