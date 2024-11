Ilgiornaleditalia.it - Lookman e Zaniolo, l'Atalanta espugna Stoccarda

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

La Dea vince 2-0 in Germania nella quarta giornata di Champions e si porta a quota 8 punti in classifica(GERMANIA) - L'fa la voce grossa e vince la seconda gara in Champions League: afinisce 2-0, dile due reti che hanno deciso la partita. A colpire è