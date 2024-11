Quicomo.it - Lo tengono fermo in tre: rapinato un invalido in centro a Como

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

La rapina è avvenuta in pienostorico e di giorno nel pomeriggio di lunedì 4 novembre. In via Balestra un uomo di 52 anni,civile, è stato bloccato da tre persone di origine straniera presumibilmente nordafricani, che gli hanno rubato il cellulare e gli auricolari. In quel momento.