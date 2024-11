LIVE – Olimpia Milano-Real Madrid 31-18 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 8^ giornata dell’di. Nuovo appuntamento di altissimollo per gli uomini di coach Messina, che sono reduci dalla seconda vittoria nel torneo, ottenuta battendo la Virtus Bologna nel derby italiano. Nel fine settimana, però, è arrivata anche la bruttissima sconfitta contro Trento, a certificare un inizio di stagione a dir poco complicato. E ora arriva questo testa a testa contro una squadra che parte sempre con l’obiettivo di vincere la competizione, nonostante anche per i Blancos l’inizio della competizione non sia stato al top, con sole tre vittorie in sette partite e, soprattutto, ancora nessun successo in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 7 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.