Europa.today.it - L'inquilino muore e sei persone occupano la casa stupenda in centro

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

La via con i sanpietrini che dividono i palazzi storici. L'affaccio sul Pantheon, il Senato alle spalle e piazza Navona a pochi metri. Per molti una delle zone più belle di Roma. Eppure anche lì, aldella capitale, un appartamento di 110 metri quadri è stato occupato per oltre un anno. Una.