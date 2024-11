Lapresse.it - Libano, quattro caschi blu Unifil feriti in un attacco vicino a Sidone

A due giorni dal licenziamento del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, prosegue il conflitto in Medioriente, con l’esercito dello Stato ebraico che ha detto di prepararsi a espandere l’operazione di terra in. Proprio nel Paese dei cedri, questa mattina, giovedì,blu dell’sono rimastiin un. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTOAlmeno 27 morti nelle ultime ore a GazaAlmeno 27 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza dall’alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al Jazeera. Almeno 19 delle uccisioni sono avvenute nella parte settentrionale dell’enclave, tra cuia Jabalia an-Nazla, sei a ovest di Jabalia e cinque a Beit Lahiya. Secondo Wafa ci sarebbero anche tre bambini.