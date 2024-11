Torinotoday.it - L'esercito dei runner conquista Torino: 5.000 iscritti alla Maratona

Leggi l'articolo completo su Torinotoday.it

Cambia data e fa il pieno diladi. È quasi tutto pronto per l’edizione di quest’anno, che non si correrà a novembre come da tradizione. Gli organizzatori hanno scelto di posticiparla a domenica 1 dicembre. “Con migliaia di luci e alberi natalizi,offrirà.