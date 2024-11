Quotidiano.net - Leonardo, +25% utile ordinario 9 mesi, su ricavi e ordini

chiude i primi novedel 2024 con "una crescita di tutti i principali indicatori". Il risultato netto, +142,5% a 730 milioni, beneficia della partita straordinaria della valutazione al fair value del gruppo Telespazio, per il consolidamento del gruppo Telespazio. Al netto di questo effetto, il risultato nettosi attesta a 364 milioni, +25,5%. Glisono pari a 14,753 miliardi di euro, +11,7%, con un portafoglio43,618 miliardi che assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. I, pari a 12,076 miliardi, aumentano del 17,6%. +18% l'Ebita a 766 milioni di euro. L'indebitamento netto di gruppo si riduce del 18,2% a 3,1 miliardi.