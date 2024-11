Novaratoday.it - Le notti di Cabiria: "Come cucinare uno smartphone (e tre ricette esplosive)"

Leggi l'articolo completo su Novaratoday.it

In “uno” le marionette interpretano vari personaggi della storia.Realizzate in legno e policarbonato, sono creazioni originali, prodotte appositamente per lo spettacolo, con snodi e articolazioni varie. La loro bidimensionalità vuole suggerire la sensazione della.