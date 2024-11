Calcionews24.com - Lazio-Porto, Oddo: «Loro sono una squadra esperta, i biancocelesti dovranno evitare questa cosa»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Massimo, ex calciatore biancoceleste, in vista didi Europa League diserasera lacerca la sua quarta vittoria consecutiva in Europa League contro il. A la Gazzetta dello Sport, l’ex biancoceleste Massimoha parlato della partita, cominciando da un precedente del 2003. Di seguito .