Latina non accetta la fine della relazione e tenta di violentarla | arrestato 48enne

, 7 novembre 2024 – Aveva interrotto una brevesentimentale con un uomo a causa del suo carattere per nulla mite e poco amorevole: a tute laragazza era intervenuta nei giorni scorsi la Polizia di Stato – Questura di. L’ex però, deluso da tale decisione, aveva comunqueto di avere un rapporto sessuale con la donna, minacciandola e cagionandole lesioni personali.L’Ufficio di Sorveglianza, in considerazionegravità dei fatti, sospese il beneficio dell’affidamento in prova di cui ilstava usufruendo per fatti pregressi, disponendo la custodia in carcere. L’uomo venne poi rintracciato dagli investigatori del Commissariato di Cisterna die condotto presso la casa circondariale di.Nel pomeriggio di ieri gli stessi agenti del Commissariato di Cisterna dihanno provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale diper i reati dita violenza sessuale, rapina e lesioni personali commessi ai dannisua ex compagna, misura richiesta dalla Procura die avvalorata dagli elementi di riscontro raccolti dalla polizia giudiziaria.