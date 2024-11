Inter-news.it - L’Atalanta fa la voce grossa a Stoccarda: segna pure Zaniolo!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Finisce 0-2-Atalanta, match valido per la quarta giornata di Champions League. A segnoper la prima volta.GRANDE SUCCESSO – Non si ferma, che dopo aver sbancato il Maradona di Napoli, fa lo stesso a. La Dea, altra italiana a scendere in campo in Champions League insieme all’Inter vittoriosa con l’Arsenal, gioca una partita diligente e organizzata sul campo della squadra di Bundesliga. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato terminato sullo 0-0, la Dea sale in cattedra nella ripresa. A sbloccare il match ci pensa Ademola Lookman, che al 51?, sfrutta un assist di De Ketelaere per trafiggere Nubel e portare avanti i suoi.amministra bene e nel finale, trova il gol del raddoppio con Nicolò. Per il centrocampista ex Roma si tratta del primo gol in assoluto con la maglia del