Ilrestodelcarlino.it - L’annuncio da Forlì, De Pascale: “Voglio guidare la ricostruzione”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 7 novembre 2024 – “Io la responsabilità della Regione come guida per lala, non mi tiro indietro” le parole che il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Michele de, declama dasono chiare. E’ lui a determinarne il bersaglio, “la candidata della parte opposta a Porta a Porta ha chiaramente detto che lei questa responsabilità non la vuole, che siano altri a pensare alla. Io dico invece che deve essere il presidente della Regione, perché devono essere chiare le responsabilità. E’ mio dovere difendere i cittadini, tutti i cittadini, così, se avrò fatto male, sapranno che c’è un unico responsabile”. Ad acclamare de150 persone radunate sotto le bandiere di tutte le forze che lo sostengono, dal Pd al Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi Sinistra ai Civici e ai Riformisti.