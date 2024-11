Ilgiorno.it - Ladri in pieno giorno fuggono con una playstation

Palestro (Pavia), 7 novembre 2024 – Furto inin una casa indipendente di Palestro, al confine tra le province di Pavia e Vercelli. Alcuni malviventi hanno colpito ieri tra le 8 e le 12,30 un’abitazione di vicolo Cavigioglio dove non ci sono telecamere né sistemi di sicurezza. I lari hanno forzato una finestra della camera da letto che si affaccia direttamente sulla strada e sono entrati all’interno dove si sono messi a rovistare in ogni punto alla ricerca di denaro o oggetti preziosi. Dopo aver messo tutto a soqquadro hanno trovato due catenine e unae sono fuggiti. I proprietari dell'abitazione sono rientrati intorno alle 12,30 e quando hanno visto la casa completamente in disordine hanno capito quel che era successo. L’unica cosa che hanno potuto fare a quel punto è stata chiamare i carabinieri di Robbio che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo.