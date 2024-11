Brindisireport.it - La Virtus batte un colpo: in biancazzurro ritorna Alex Sirri

Leggi l'articolo completo su Brindisireport.it

allaFrancavilla. Importante operazione di mercato del club della Città degli Imperiali, che ha ingaggiato il difensore classe 1991 già innel campionato di Serie C, giorne C, 2018/2019: in quella stagione il centrale totalizzò 21 presenze e una rete.