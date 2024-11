Liberoquotidiano.it - La Polizia di Stato presenta il Calendario 2025

E'to oggi presso il Gazometro di Roma ildelladi, alla presenza del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e del Capo della– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Il progetto fotografico di quest'anno porta la firma di Eolo Perfido, maestro della street photography e fotografo di fama internazionale, che ha immortalato con il suo obiettivo il lavoro quotidiano delladi. In un suggestivo bianco e nero, Perfido ha saputo raccontare non solo le attività operative, ma anche momenti più intimi, gli scambi di sguardi e le interazioni con i cittadini, che rafforzano il legame dellacon la comunità. Un lavoro che celebra il motto dell'istituzione: “esserci sempre”, come parte integrante e attiva del tessuto sociale.