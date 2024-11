Udinetoday.it - La Luna piena questo mese sarà Super, quando alzare lo sguardo al cielo

Leggi l'articolo completo su Udinetoday.it

Era il momento in cui, prima dei freddi invernali, i nativi americani andavano a caccia di castori per ricavarne le calde pellicce con cui vestirsi. Ma perché proprio a novembre? La risposta, come sempre, arriva dallache proprio insi mostra in tutta la sua bellezza grazie al.