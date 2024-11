Monzatoday.it - La grande villa con la piscina confiscata alla mafia ospiterà le famiglie in difficoltà

Leggi l'articolo completo su Monzatoday.it

Dadei boss a casa per chi sta attraversando un momento di. Ecco il futuro dellache a Cesano Maderno, in via Verbano, era statae che il Comune ha acquisito per trasformarla in una “casa temporanea” per accoglierein