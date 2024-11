Ilfattoquotidiano.it - La gaffe del presidente rumeno Iohannis: scende dall’auto ma non saluta subito Orban. E il premier ungherese reagisce così – Video

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Scivolone deldella Romania Klausall’arrivo al quinto meeting della Comunità politica europea in corso a Budapest, in Ungheria.è atteso dalViktor Orbàn, ma come si vede in undiventato virale sui social, e tagliato dalla clip degli arrivi poi pubblicata sul sito ufficiale del Consiglio europeo, al momento dell’arrivo sembra non accorgersi (o secondo alcuni ignorare volutamente) Orbàn, tanto da dargli le spalle per parlare con una donna e sistemarsi giacca e cravatta. Lascatena anche la reazione delche, rivolto verso la telecamera, alza in maniera scettica il sopracciglio.Come si può vedere dalle immagini ufficiali, ilha poito normalmente Orbàn, scambiando con lui alcune parole e scattandosi la consueta foto di rito.