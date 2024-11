Strumentipolitici.it - La crisi venezuelana: intervista con l’osservatore internazionale Rebouças Batista

Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non riconosce la proclamazione di Nicolás Maduro in Venezuela a seguito di “elezioni poco trasparenti“, chiedendo “la liberazione di tutti i prigionieri politici“.Il procuratore generale venezuelano, Tarek William Saab, ha accusato i presidenti del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e del Cile, Gabriel Boric, entrambi esponenti della sinistra sudamericana, di essere “agenti della CIA“, il servizio di intelligence degli Stati Uniti. In seguito al sedicesimo summit annuale dei BRICs, realizzato a Kazan, Russia, Venezuela e Nicaragua sono stati esenti dalla lista dei possibili paesi partner dei BRICS. La decisione coincide con il desiderio del Brasile, che non voleva i due nel blocco.