Kamala Harris parla ai suoi sostenitori: "Non è la fine della lotta". E rivela: "Con Trump impegno per una transizione pacifica"

“Accetto la sconfitta ma non laper la nostra libertà“. Nonostante la batosta elettorale è unasorridente quella che hato ai. La vicepresidente ha tenuto il suo discorso poco dopo le 16 (le 22 in Italia), alla Howard University di Washington, sua alma mater. “Il risultato di queste elezioni non è quello che volevamo, non è quello per cui abbiamo combattuto, non è quello per cui abbiamo votato. Ma ascoltatemi quando dico: la lucepromessa dell’America brillerà sempre luminosa”, ha sostenuto la candidata del Partito democratico. “Il mio cuore oggi è pieno, è pieno di gratitudine per la fiducia che avere riposto in me, pieno di amore per il nostro Paese e pieno di determinazione”, ha detto ancora. Aggiungendo: “Laper il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena”.