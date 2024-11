Quotidiano.net - Iveco, confermate le prospettive finanziarie

, società che produce veicoli commerciali e autobus, controllata da Exor, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro rispetto a 3,7 miliardi di euro. L'utile netto adjusted è di 106 milioni di euro, in aumento di 10 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023. La società conferma i target finanziari 2024 con ricavi netti in calo del 4%, free cash flow tra 350 e 400 milioni di euro, ebit adjusted tra 920 e 970 milioni di euro.Group conferma la previsione per l'intero 2024 in Europa di 300 mila immatricolazioni per i veicoli pesanti. La stima di mercato per i veicoli pesanti in Europa nel 2025 è compresa tra 280 e 290 mila immatricolazioni, "segno di una stabilizzazione della domanda". Per i veicoli medi la società si aspetta dei volumi di mercato leggermente in calo rispetto al 2024.