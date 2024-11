Oasport.it - Italia-Cechia oggi, Qualificazioni Europei 2025 basket femminile: orario, programma, tv, streaming

L’Italbascende in campo per leagligiovedì 7 novembre alle ore 18:15 le ragazze di coach Andrea Capobianco sfidano nel nuovo Palasport di Genova laper la terza giornata del gruppo I.Le azzurre hanno già la qualificazione in tasca in quanto l’è uno dei paesi organizzatori della kermesse continentale, ma sarà comunque un test importante per l’allenatore tricolore per iniziare ad oliare i meccanismi in vista proprio dell’Europeo ed allungare la striscia positiva di successi (2-0 nelle prime due giornate) dopo le vittorie contro Grecia e Germania.Lacercherà invece il riscatto dopo due sconfitte maturate in altrettante partite fino a qui disputate per leagli, con le ceche sconfitte in casa contro la Germania e successivamente in trasferta contro la Grecia.