Lapresse.it - Isybank University Master, la più grande competizione italiana sui videogames

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 200.000 mila spettatori in live streaming, torna instile “”, la piùsuiche vede protagonisti gli studenti universitari dei principali atenei mettendo in palio per i vincitori premi finalizzati alla formazione universitaria.La manifestazione è organizzata da 2WATCH, l’entertainment hub delle nuove generazioni, ed è sostenuta da, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, title sponsor dell’intera manifestazione e da Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano grazie a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale.“Anche quest’anno affianchiamo 2WATCH, con cui condividiamo visione e valori comuni, in questa nuova edizione dell’, intitolata al nostro brand – commenta Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di– Innovazione, digitalizzazione, creatività sono al centro del mondo del gaming, così come sono essenziali per il nostro modo di fare banca.