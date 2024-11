Ilrestodelcarlino.it - Isola ecologica. Raccolta firme contro lo stop

A Piediripa non si placa il malcontento dopo la decisione di chiudere l’(in quanto non a norma come quella di Villa Potenza) a partire dal primo dicembre. Sapere che contemporaneamente verranno ampliati gli orari di apertura dell’analoga struttura a Fontescodella rassicura poco g li abitanti della frazione. Tanto più che, a causa del ripristino del semaforo in zona cimitero, di pomeriggio possono servire 25 minuti, invece di 5-10, per salire a Macerata. E così dopo l’intervento pubblico dei membri di opposizione del Consiglio di Quartiere, ecco un’altra iniziativa: ladiper dire no alla chiusura. È appena iniziata e i residenti, nonché tutti coloro che si oppongono allo, possono sottoscriverla all’edicola di via Volturno, alla tabaccheria SM Smoke in piazza Salvo D’Acquisto e a bar pizzeria Tamayala Chimera.