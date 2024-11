Romatoday.it - Investe una transessuale con l'auto, scappa e poi si presenta in caserma

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Una, trovata senza documenti, è stata investita questa mattina alle 5 da un'vettura su via Nettunense, a Nettuno, sul lungomare laziale, e si trova ricoverata all'ospedale di Anzio. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Anzio per i rilievi. Poco dopo un uomo.