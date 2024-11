Anconatoday.it - Interventi sui cimiteri, la giunta dà il via libera agli accordi quadro per i lavori

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

ANCONA - Come previsto dal Programma triennale per le opere pubbliche, l'Amministrazione mette mano aifrazionali con l'approvazione quest'oggi indei duerelativi adper iPosatora -Torrette e del Pinocchio. Per il Cimitero frazionale.