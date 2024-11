Terzotemponapoli.com - Inter, Lautaro: “Affrontiamo il Napoli che è forte ed ha un allenatore che conosciamo molto bene”

: dobbiamo prima di tutto recuperare energie perché oggi abbiamo speso tanto, poi penseremo a domenica: sarà una grande gara, come quella di oggiMartinez, capitano dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Arsenal. Queste le sue parole:“La cosa più bella di questa partita sono i tre punti. Poi lo spirito di squadra e la voglia di lottare che abbiamo messo in campo. Queste partite sonoimportanti per la classifica. Non abbiamo preso gol, e questo è positivo perché in campionato ne abbiamo subiti tanti. Siamo contenti: questa competizione è fatta di dettagli, dobbiamo continuare ad alzare il livello. Noi vogliamo tutto, lo dice la storia di questo club. Io voglio vincere tutto, lavoriamo per questo.”Passata la rabbia per il settimo posto al Pallone d’Oro?“Sì, ora penso solo a giocare, voglio migliorare la mia forma fisica.