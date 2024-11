Tarantinitime.it - Incidente sulla SS7 ter, morto un uomo

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUndi 96 anni èe un 80enne è rimasto ferito a seguito di uno scontro frontale tra due Volkswagen avvenutostatale 7 ter, in direzione San Giorgio Jonico-Monteparano. L’di 96 anni, a quanto si è appreso, è deceduto qualche ora dopo il ricovero all’ospedale SS. Annunziata. E’ in gravi condizioni l’80enne, trasportato nello stesso nosocomio da un’ambulanza del 118.Sul luogo dell’sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di San Giorgio Jonico, che hanno effettuato i rilievi per stabili. La polizia locale di Monteparano ha collaborato nelle operazioni, bloccando temporaneamente il traffico in tutte le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. L'articoloSS7 ter,unproviene da Tarantini Time Quotidiano.